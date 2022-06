Judith Scheldeman viert 100e verjaardag

Kortrijk/Zuid-West-Vlaanderen Coronacij­fers in week tijd verdubbeld in Zuid-West-Vlaanderen

Ook in onze regio zitten de coronacijfers weer in de lift. Er waren tijdens de week van woensdag 8 tot en met dinsdag 14 juni 643 positieve gevallen in Zuid-West-Vlaanderen. “Een verdubbeling, in een week tijd”, zegt Kortrijks schepen Philippe De Coene (Vooruit), voorzitter van de welzijnsvereniging W13.

15 juni