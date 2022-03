Je fiets laten labelen… altijd een goed idee

Wie intekent voor het initiatief in het dienstencentrum Patria, in de 6de Jagersstraat in Moorslede, laat zijn of haar fiets beschermen met een krachtig, zelfklevend label waarop het rijksregisternummer van de eigenaar staat vermeld. Zo wordt de tweewieler beschermd tegen diefstal. Het label maakt een fiets moeilijker verkoopbaar, een dief zal er ook niet snel zelf mee rondrijden. “Wordt je fiets toch gestolen en later teruggevonden, dan weten we onmiddellijk aan wie we ‘m kunnen terugbezorgen”, klinkt het bij de politie. “Te veel gestolen fietsen blijven bij ons gestockeerd omdat we de eigenaars niet kunnen achterhalen.”