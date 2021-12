Jason (23) ziet huis in vlammen opgaan net voor hij er gaat wonen: “Twee uur eerder was ik nog aan het verhuizen”

MoorsledeOp de grens van Beitem en Moorslede is donderdagavond een woning uitgebrand. Bewoner Jason Debruyne (23) zou er voor de eerste keer overnachten, maar zag zijn volledige inboedel in vuur opgaan. “Voor de zoveelste keer al mag ik herbeginnen. De tegenslagen mogen stilaan ophouden”, zucht de jongeman.

Rond 18 uur merkte de tante van Jasons moeder, die vlak naast de woning woont, heel wat rook op. Ze belden meteen Jason op. “Ik was bij mijn broer in Dadizele”, vertelt hij. “Twee uur eerder was ik nog in de woning geweest om enkele spullen binnen te brengen. Toen was er nog geen vuiltje aan de lucht.”

Na enkele omzwervingen zou Jason zijn intrek nemen in het huis op de Menensesteenweg, eigendom van een familielid. “Om mij te helpen omdat ik al eens op straat heb gestaan, zou ik er zonder huur te betalen mogen verblijven”, vertelt Jason. “Een mooie geste, maar door de brand sta ik nu weer op straat. Gelukkig kan ik altijd op mijn broer rekenen. Hij ving me al eens op, hopelijk lukt dat deze keer weer. Normaal zou ik hier vannacht voor de eerste keer slapen. In de zetel, want de matras voor het bed was nog niet verhuisd. Maar heel wat inboedel en meubelen, waaronder zes televisietoestellen, bleven wel achter in de brand.”

Volledig scherm De brand in de woning veroorzaakte vooral veel rook. © LSI

Volledig scherm De brand in de woning veroorzaakte vooral veel rook. © LSI

Voor Jason is de brand al de zoveelste tegenslag. “Ik verloor al vier keer een deel van mijn inboedel na relatiebreuken en knalde in 2018 met mijn auto nog tegen een elektriciteitspaal in de Dadizeelsestraat in Moorslede”, vertelt hij. “Deze keer is het niet door een ex dat ik mijn inboedel verlies. Het is stilaan genoeg geweest. Genoeg tegenslagen.”

De woning is door de brand onbewoonbaar. De aanpalende woning van het familielid bleef gespaard. Door de brand en de bluswerken was de weg tussen Beitem en Dadizele een tijdje afgesloten. Vermoedelijk ontstond de brand door een elektrische oorzaak.