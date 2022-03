Gino (69) de eerste ambassadeur van zwembad De Amfoor

Roeselare/Izegem/Dranouter/Kemmel/Moorslede/Harelbeke De weekend­tips in Zuid-West-Vlaanderen: fietsen, wandelen, ronkende motoren of groene vingers

De weerman voorspelt veel zon, maar toch nog een schrale wind. Dan lijkt een actief weekend in de buitenlucht ideaal. Er staan heel wat mooie fiets- en wandeltochten, al dan niet gecombineerd met een vleugje animatie of een tentoonstelling, op het programma in Zuid-West-Vlaanderen. Voor het eerst dit seizoen kan je bijvoorbe nog eens je hart ophalen voor ronkende motoren in Dadizele en Moorslede.

22 maart