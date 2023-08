Wat te doen in het zuiden van West-Vlaanderen dit weekend: van muzikale ontdekkin­gen op Dranouter tot eerste BK Cornhole

Wie in het zuiden van West-Vlaanderen nog een leuke activiteit zoekt tijdens het weekend van 5 en 6 augustus helpen we graag een handje op weg. In Dranouter is het gelijknamige festival aan een nieuw hoofdstuk toe terwijl in Hooglede het eerste Belgisch Kampioenschap ‘cornhole’ op het programma staat. In Ingelmunster gooien ze dan weer liever met eieren en in Roeselare kan je je sportief uitleven met de fiets voor het goede doel.