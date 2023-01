Gewoontedief aan de haal met cash geld uit dokterspraktijk en laptop uit sacristie

De man uit Moorslede drong op 3 juni 2021 binnen in een dokterspraktijk in Moorslede. Net op dat moment zat de arts in vergadering met collega’s, maar haar deur stond open. Ineens hoorden ze iemand en toen ze gingen kijken, herkenden ze O. L. meteen. Iets later stelde de arts vast dat er zakje met 750 euro cash geld was verdwenen. Op 31 oktober 2021 trok O. L. omstreeks 10.30 uur dan weer naar de Sint-Martinuskerk in Moorslede. Daar bleef hij rondhangen tot rond 13 uur. Hij slaagde erin om in te breken in de sacristie. Daar nam hij een laptop en 30 euro mee. De man betwist de feiten niet en werd in het verleden al meermaals veroordeeld voor diefstallen en drugsfeiten. “Ik ben me gaan excuseren bij de dokter”, zei de man tegen de rechter. HIj riskeert twee jaar cel en 2.000 euro boete. De rechter velt een vonnis op 18 januari.