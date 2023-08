Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Moorslede vandaag

Gezocht: meters en peters voor skeelernet­werk

Moorslede is op zoek naar enkele peters of meters voor het Skeelernetwerk Midwest. Bedoeling is dat je als meter of peter enkele keren per jaar een controle uitvoert op deze routes Moorslede-Dadizele en Moorslede-Slyps. Hierbij kijk je of alle signalisatie nog aanwezig is en of deze in goede staat verkeert. Via het routemeldpunt op de website van Sport Vlaanderen kun je eenvoudig eventuele problemen melden. Zo help je mee om de route veilig te houden. Meters en peters ontvangen een fietstruitje en een leuke cadeaubon als bedanking. Daarnaast word je ook uitgenodigd op de jaarlijkse peter- en meterbijeenkomst van Sport Vlaanderen. Ben je een fervent skeeleraar en wil je tegelijkertijd een oogje in het zeil houden? Stel je dan kandidaat via de sportdienst op sport@moorslede.be.