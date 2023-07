Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Moorslede vandaag

Cinema in het Sterrebos

Ook dit jaar tovert Stadlandschap West-Vlaamse hart het Sterrebos eventjes om tot een boscinema. Op vrijdag 1 september tonen ze er de documentairefilm ‘Before the flood’ op groot scherm die je kan bekijken met de voeten in het gras, terwijl de zon ondergaat en met de geluiden van het bos op de achtergrond. In de film uiten verschillende prominenten en (voormalige) wereldleiders, waaronder Ban Ki-moon, Bill Clinton, Barack Obama, John Kerry, Paus Franciscus, Elon Musk en Piers Sellers, zich over klimaatverandering. Dit doen ze in conversatie met Leonardo DiCaprio, die tevens de verteller is. De voorstelling start om 20.30 uur en punt van afspraak is het Educatief Centrum dat je bereikt via de hoofdingang van het Sterrebos aan de Moorseelsesteenweg. Tickets kosten 5 euro en zijn te bestellen via https://www.west-vlaanderen.be/activiteit/cinema-under-trees-flood.