Jelle (28) mag als allereer­ste Belg ooit naar WK crossfit in Amerika: “Vóór ik begin te werken, heb ik al twee uur getraind”

Begin volgende maand neemt Jelle Hoste (28) uit Izegem deel aan het WK crossfit in Amerika . Dat is een relatief jonge sport die atletiek, gewichtheffen, gymnastiek en uithouding combineert in allerlei work-outs en proeven. De IT-consulent is bij de mannen de eerste landgenoot ooit die mag deelnemen aan het wereldkampioenschap. Mag hij meteen hopen op een medaille?