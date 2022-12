Gemeente betaalt niet voor opvangcentrum voor vogels en wilde dieren

Roeselare Plaatse­lijk eenrich­tings­ver­keer in Biezen­straat door nutwerken

In de Biezenstraat zijn er nutsmaatschappijen aan het werk en dat heeft de rest van deze week impact op het verkeer. Op drie plaatsen moet er een oversteek gemaakt worden met kabels en leidingen waarbij de rijweg gekruist moet worden. Hierdoor geldt er vanaf vandaag, woensdag 7 december, tot en met vrijdag 9 december plaatselijk eenrichtingsverkeer in de richting van de Honzebroekstraat. Ter hoogte van de eerste twee oversteken is er een kort omleiding via de Torteldreef, de Diswegel en de Reigerstraat. Aan de derde oversteek die gerealiseerd wordt, moet je een blokje om via de Fazanten- , Kwartel en Torteldreef.

7 december