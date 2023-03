Gasthof Rembrandt gaat tegen de vlakte: gekraakt pand maakt plaats voor immokantoor, appartement en een penthouse

“Lege flessen drank, softdrugs. Niet te vatten dat dit in het centrum van Moorslede kan.” De afbraak van gewezen Gasthof Rembrandt in de Roeselaarsestraat in Moorslede, die maandag start, komt niks te vroeg. Het pand stond al enkele jaren leeg en was ondertussen ingepalmd door krakers. Een doorn in het oog van velen. In residentie De Rembrandt komen een appartement en een penthouse en op de gelijkvloerse verdieping een tweede kantoor van Immo Derveaux. Alles moet klaar zijn tegen het zomerverlof van 2024.

Krakers zijn er dus niet alleen in grootsteden, maar ook in een kleine landelijke gemeente als Moorslede. “Niet normaal wat daar allemaal ligt”, zegt Gert-Jan Hovaere, een van de drie zaakvoerders van Poets Service De Klaver, die ook een stek krijgt in de nieuwbouw. “Lege flessen drank, softdrugs. Niet te vatten dat dit in het centrum van Moorslede kan. De politie is al een paar keer ter plaatse gekomen, maar vaak waren de krakers toen al weer weg. Bouwheer Lode Demuynck is alvast blij dat de zaak nu opgelost is.”

Volledig scherm De sloopwerken van Gasthof Rembrandt kunnen eindelijk starten. Gert-Jan Hovaere is er symbolisch al aan begonnen. © Maxime Petit

Tine Neyrinck en Wim Platteeuw namen eind augustus 2016 na achttien jaar afscheid van hun restaurant en feestzaal. De sloop zal worden uitgevoerd door aannemer Covemacker uit Moorslede. Hoofdaannemer van de nieuwbouw is nv Demuynck Bouw uit de Iepersestraat. Het is een volledig lokaal project, want ook architect Wim Vanacker is een Moorsledenaar.

Gasthof Rembrandt ligt vol afval en overal vind je graffiti op de muren.

Bezwaar

Het was wat langer wachten op de omgevingsvergunning doordat een buurtbewoner bezwaar had ingediend bij de provincie. Aanvankelijk waren er vier appartementen, maar door de hoogbouw vreesde de buur voor inkijk in zijn tuin en minder lichtinval. “Omdat we wilden inzetten op openheid, licht en een moderne invulling hebben we het dossier moeten aanpassen naar een appartement en een studio en enkele winkels op de benedenverdieping. Tegelijk gaf dat bezwaar ons ook kansen”, gaat Hovaere verder. “Zo konden we buur supermarkt Carrefour overtuigen een extra parking aan te leggen, wat een grote meerwaarde is voor ons centrum. Ook de keuze voor een penthouse als bovenverdieping, ruime ramen en een moderne uitstraling is een schot in de roos, want alles is al verkocht. Onze samenwerking met Immo Derveaux begon drie jaar geleden met een videoboodschap naar Vincent met de vraag ‘Wat kan ik doen met ons oud pand?’.”

“Collega-zaakvoerster Annick kent Lode Demuynck en aanvankelijk was het plan om De Klaver te verbouwen, maar toen kwam Lode met het idee van de Rembrandt. Immo Derveaux en ons bedrijf kochten een deel. Op de eerste verdieping komt er nog een vergaderruimte van het immokantoor”, weet Hovaere.

Gasthof Rembrandt ligt vol afval en overal vind je graffiti op de muren.

Immo Derveaux heeft al jaren een kantoor in de Roeselarestraat in Zonnebeke en vond de tijd nu rijp voor een tweede vestiging in Moorslede. Ook De Klaver is met 72 medewerkers een succesverhaal. Architect Wim Vanacker is dan weer de nieuwe eigenaar van het voormalige pand van De Klaver en zal het gebouw terug brengen naar zijn oorspronkelijke staat, maar met een moderne toets. Hij zal daar dan zijn kantoor in onder brengen.

