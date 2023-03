Floralux verliest met Liliane Vandenbussche een bekend gezicht, hoog op haar stoel hield ze aan de uitgang de kassa’s in de gaten

In Maria’s Rustoord in Dadizele is Liliane Vandenbussche (85) overleden. Ze was een icoon van het tuincentrum Floralux. ‘Met spijt in het hart nemen we afscheid van Liliane Vandenbussche’, zo staat het op de Facebookpagina van Floralux.

‘Tot voor enkele jaren zette ze zich vol overgave in voor Floralux en was ze voor vele klanten een bekend gezicht. Bedankt voor alles Liliane.’ Liliane zat aan de uitgang op een hoge stoel om het reilen en zeilen aan de vele kassa’s in het oog te houden.

Ze was in ‘Daisel’ een dorpsfiguur met het hart op de juiste plaats. ‘Zoals zij geleefd heeft, eenvoudig en goed, zo heeft zij ons verlaten’, zo staat het op de rouwbrief. Ze was iemand die zich haar leven lang uit de naad werkte voor de familie en veel anderen.

Liliane was eerst inwonende meid bij Vanackere in de Ketenstraat Dadizele. Men had er een atelier in breigoed en confectie. Liliane ontfermde er zich niet alleen over het huishouden. Door de jaren heen stond ze ook in het atelier. Haar ouders begonnen ondertussen in de Ketenstraat een kleine textielwinkel en een handel in kolen en gasflessen. Tot ze later begonnen met Floralux.

Bloemen noch kransen

Liliane Vandenbussche was ongehuwd en groeide op in een kroostrijk gezin van elf kinderen. Ze werd geboren in Dadizele en was de dochter van wijlen René Vandenbussche en Godelieve Vandercamere. Haar tweelingzus Bibiane is gestorven in 2020 en verbleef ook in Maria’s Rustoord. Eerder woonden de tweelingzussen samen in een huis op de Plaats, in de schaduw van de monumentale basiliek.

De uitvaartdienst vindt komende woensdag om 11 uur plaats de Onze-Lieve-Vrouw Basiliek in Dadizele. Bloemen noch kransen, liever een vrijwillige gift aan Mariënstede Dadizele op rekeningnummer: BE33 8334 6902 2346 met als vermelding: Liliane Vandenbussche.

