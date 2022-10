Floralux pakt uit met kerstdorp van 2500m², blikvanger is kersttrein: “Het dorp is nog een kwart groter dan andere jaren”

Floralux is in de wijde regio gekend voor de uitgebreide kerstcollectie. “Dit jaar hebben we zelfs 500m² meer voorzien dan andere jaren”, zegt Jesse Gesquiere. “We beginnen telkens met de kerstbomen en verlichting, en plaatsen elke week een thema bij. Het was even nipt deze week en we hebben getwijfeld of we op tijd klaar zouden geraken, maar het is ons gelukt.”