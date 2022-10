Filmnamiddag met ‘Tom & Jerry: The Movie’ in GC De Bunder

Dadizele Grote man achter Dadipark Achiel Vlaeminck (94) overleden: “Hij is altijd blijven geloven in de komst van buitenland­se investeer­ders”

In AZ Delta in Menen is Achiel Vlaeminck (94) uit Dadizele overleden. Hij was destijds afgevaardigd bestuurder van nv Dadipark. Ook zetelde hij drie legislaturen in de gemeenteraad van Moorslede. Achiel Vlaeminck had sinds 1960 met Marika ook zijn eigen bedrijf, dat zich specialiseerde in het ontwerpen van dameskleding. “Mijn vader heeft veel gedaan voor Dadizele”, zegt dochter Rosane.

10 oktober