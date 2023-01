Familiebedrijf lanceert vlasleembriketten: “Milieuvriendelijk, goedkoop en een heel hoge energiewaarde”

MoorsledeHet familiaal vlasbedrijf Demeyere uit de Breulstraat in Moorslede verkoopt met vlasleembriketten een nieuw en uniek product. Geschikt voor je kachel of barbecue en gemaakt van 100 procent natuurlijke grondstoffen. “Vlasleembriketten zijn milieuvriendelijk, goedkoop en hebben een heel hoge energiewaarde”, aldus zaakvoerder Jan Demeyere.

Vlasleembriketten zijn geschikt voor kachels, open haarden, speksteenkachels, vuurschalen, barbecues, hottubs en houtovens. Jan Demeyere is ondertussen al de zesde generatie in het familiebedrijf, waar nu vlasleembriketten worden gemaakt en verkocht. “Het zelf bakken van desembrood bij ons thuis was de aanzet om vlasbriketten te produceren”, vertelt zaakvoerster Tine Delaere.

Volledig scherm Bij Demeyere verkopen ze vlasleembriketten. © Maxime Petit

Door de hoge energieprijzen en de onwetendheid over de eindfactuur zoeken steeds meer mensen naar alternatieven. Zoals bijvoorbeeld houtpellets maar nu bieden dus ook vlasleembriketten een oplossing. Vraag is uiteraard wat de gemiddelde brandduur is. “Momenteel produceren we enkel korte cilindertjes van meestal tussen de vijf en tien centimeters”, zegt Jan.

“Roodgloeiende glinsterende vlasleembriketten geven een lange tijd veel warmte af en spatten niet. Ze branden gemiddeld 45 à 55 minuten. Alles is afhankelijk van welk toestel, welke schouw en de verluchting. Vlaslemen zijn de houtdeeltjes uit de vlasplant en eerder te vergelijken met briketten van houtsnippers. Het is een zacht materiaal. Ze gloeien en glinsteren als kolen en produceren heel veel hitte. Vlaslemen zijn een jaarlijks terugkerend restproduct van de vlasoogst in ons land, Nederland en Frankrijk.”

Vlasleembriketten zijn alvast goedkoper dan bijvoorbeeld kolen, brandhout of houtpellets. “De huidige prijs is 50 cent per kilo, verpakt per 15 kilo in bananendozen of 45 cent per kilo in vrak”, zegt Jan. “Dit alles is afhankelijk van de marktprijzen in de vlassector alsook de productiekosten in de toekomst. “Vlaslemen zijn de houtdeeltjes uit de vlasplant en eerder te vergelijken met briketten van houtsnippers”, legt Jan uit. “Het is een zacht materiaal. Ze gloeien en glinsteren wel als kolen en produceren heel veel hitte. Vlaslemen zijn een jaarlijks terugkerend restproduct van de vlasoogst in ons land, Nederland en Frankrijk.”

Tijdens De Warme Week pakte men uit met een pilootproject en mochten inwoners uit Moorslede, Dadizele en Slypskapelle gratis vijf kilo vlasleembriketten komen ophalen. Het werd met tweehonderd zakjes een meevaller. “Vlasleembriketten waren niet bekend en nu dus wel”, zegt Tine. “We wisten vooraf dat het een goed product is. En goedkoop in aankoop. Door de hoge energieprijzen gaat de verkoop van kachels de hoogte in.”

Vlas is een puur ecologisch product. “Dat al langer bestaat dan de mens en voor vlas moeten er geen bomen worden gerooid”, vertelt Tine vol enthousiasme.

Het is afwachten of Jan en Tine hun vlasleembriketten nu op grote schaal op de markt gaan brengen? “We zijn nog in opstart en wat aan het finetunen”, klinkt het. “Naast lokale fabrieksverkoop is het onze bedoeling om vlasleembriketten ook als product op de markt te brengen. We moeten het wel nog registreren als product In de huidige tijd waar grondstoffen en brandstoffen schaarser en duurder worden, zijn vlasleembriketten een betaalbaar alternatief.”

“Warmte verbindt mensen en zowel warmte als vuur zijn belangrijke elementen om lichamelijk en geestelijk gezond te blijven. Zo willen wij ons steentje bijdragen om deze wereld vriendelijker en mooier te maken. En ja, we zijn van plan om eind dit jaar in de kerstperiode weer vlasleembriketten gratis weg te geven want het was een leuke ervaring en voor iedereen hartverwarmend.

De hoeveelheid die werd bijgekocht, ging integraal naar De Warmste Week. Dat leverde een bedrag van 1.032,50 euro op

Volledig scherm Vlasbedrijf Demeyere is gelegen in de Breulstraat. © Maxime Petit

