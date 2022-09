Exhibitionisten gaan nog stap verder op beruchte Stroroute in Moorslede: duo randt meisje (15) aan

Inspanningen aanhouden

“Heel triest”, vindt de burgemeester van Moorslede Ward Vergote. De Stroroute is al drie jaar het decor van exhibitionist(en). “Het is nu wel voor het eerst dat er ook handtastelijkheden gepleegd worden en dat er 2 daders samen zijn”, merkt hij op. “Blijkbaar twee kale mannen tussen 40 en 50 jaar. Dit is al aanranding en geen exhibitionisme meer.” Dat de route al drie jaar geteisterd wordt door personen met minder goede bedoelingen en er nog altijd geen dader(s) is (zijn) geklist, frustreert ook de burgemeester. “Er zit geen regelmaat in de gepleegde feiten en dat maakt het heel moeilijk. De politie deed al heel wat inspanningen: verhoogde patrouilles, de inzet van camera’s, een drone, fietspatrouilles, jonge agenten in burger die er eerder als studenten uitzien,… Het leverde voorlopig allemaal niets op. De inspanningen zullen onverminderd verder gezet worden. De politie zal alles nog eens in kaart brengen, in de hoop toch een systematiek in de tijdstippen, periodes of precieze plaatsen te ontdekken.” Eerder riep de burgervader al op om foto’s van eventuele daders te nemen.