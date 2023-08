Erebibliothecaris Norma Lecluyse overleden

Eerwaarde Robrecht Gheeraert (92) overleden

Priester Robrecht Gheeraert is afgelopen zaterdag overleden. Hij werd 92 jaar. De priester was een geboren Roeselarenaar die op 1 augustus 1957 tot priester werd gewijd in Waregem. Hij was vanaf 1957 leraar in het college van Menen en ging in 1973 aan de slag als medepastoor van de Onze-Lieve-Vrouwparochie in De Panne. Eind jaren ’80 werd hij pastoor van de Sint-Petrusparochie in De Panne en in 2001 werd hij aangesteld tot pastoor en moderator van de federatie Adinkerke - De Panne. Hij kreeg eervol ontslag als pastoor op 1 januari 2006. Later was Gheeraert nog meewerkend priester in het woonzorgcentrum Sint-Bernardus in De Panne. De laatste jaren van z’n leven woonde de priester opnieuw in z’n geboortestad, in een appartement langs de Louis Tantstraat. De priester zorgde er steevast voor een kleurrijke voortuin en was ook enorm bedreven in kalligrafie in steen. De uitvaartdienst vindt op zaterdag 2 september om 11 uur plaats in de H.-Godelievekerk langs de Honzebroekstraat.