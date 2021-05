Drie maanden cel en fikse boete voor jongeman die opnieuw betrapt wordt tijdens lockdownfeest

Roeselare Positieve coronatest vergalt heropening terras café ‘t Veilingske: “Verplicht nog langer opgesloten”

13:22 Hoeveel pech kan je hebben? Na zeven maanden verplichte sluiting kan Ginette Vanderperre het terras van café ’t Veilingske langs de Diksmuidsesteenweg in Roeselare nog niet heropenen. Twee positieve coronatesten in de familie strooien roet in het eten. “Het is verschrikkelijk pijnlijk dat we ondanks alle voorbereidingen toch niet kunnen heropenen”, zegt Ginette.