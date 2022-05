Dorpskernvernieuwing blijft de gemeente achtervolgen, andere aannemer botst in begin van de Strombomestraat op de ...oude riolering: “Definitieve oplevering werd door ons geweigerd”

SLYPSKAPELLEDe problemen met de dorpskernvernieuwing in Slypskapelle blijven het lokaal bestuur van Moorslede achtervolgen. Het dispuut met aannemer Persyn uit Zwevegem leidde zelfs tot een rechtszaak. Een uitspraak is er nog niet. Op de dagorde van de gemeenteraad stond ter goedkeuring een dadingsovereenkomst waarbij de gemeente aan de aannemer 80.000 euro zou betalen. Het agendapunt werd evenwel verdaagd nadat bleek dat er in het begin van de Strobomestraat nog …oude riolering ligt.

Tussen de huisnummers 1 en 5 legde een andere aannemer de voetpaden open. In het begin van de Strobomestraat bleef er na hevige regenval water op de rijbaan staan en was dat nu weer het geval. Met Cardoen uit Zandvoorde deed de gemeente Moorslede nu beroep op een andere aannemer. “De oude riolering zit in het begin van de Strobomestraat nog in de grond en hebben we aannemer Persyn hiervoor aansprakelijk gesteld”, zegt schepen van Openbare Werken Geert Vanthuyne (Visie).

“Het hemelwater en de drainage komen terecht in die oude buizen.” Die zaken kwamen pas aan het licht in de namiddag voor aanvang van de gemeenteraad. Vandaar dat de dadingsovereenkomst niet ter stemming werd voorgelegd. “De dorpskernvernieuwing in Slypskapelle was van in het begin een heel moeilijk dossier”, zegt burgemeester Ward Vergote (Visie). “De wegen- en rioleringswerken kenden een vertraging.”

De werken duurden dubbel zo lang als aanvankelijk gepland. Wegens het overschrijden van het aantal werkdagen, rekende de gemeente de aannemer een vertragingsboete van 129.062 aan. Volgens aannemer Persyn was de vertraging de schuld van de gemeente en diende hij op zijn beurt een schadeclaim van 351.725 euro in.

Het studiebureau had een uitvoeringstermijn van 205 kalenderdagen voorzien. Het zijn er uiteindelijk 571 geworden. De werken kostten in totaal 3.045.870 euro. Er namen zes aannemers deel aan de aanbesteding. Eind november 2016 begonnen de werken.

“Een dadingsovereenkomst kan nu niet vermits er nog heel wat problemen zijn en die zijn nog niet volledig opgelost”, aldus de burgemeester. “Een definitieve oplevering werd door ons geweigerd. Er zijn nu zodanig grote gebreken dat we ze niet kunnen negeren want anders krijgen we achteraf te veel problemen en zitten we met de gebakken peren. Die zaken in het begin van de Strobomestraat staan niet in de dadingsovereenkomst. We gaan met aannemer Persyn weer aan tafel moeten zitten en komt de dadingsovereenkomst eventueel op een volgende gemeenteraad.”

“Hoe komt het dat men tijdens de werfopvolging niet heeft gezien dat de oude riolering bleef zitten ?”, vraagt Bart De Koning (PRO) zich terecht af. “De werfopvolging is niet aan ons maar komt het studiebureau toe”, reageert de burgemeester. “Het toezicht op de rioleringswerken gebeurde door Infrax”, merkt gemeenteraadsvoorzitter Pol Verhelle (Visie) op. In de vorige legislatuur toen de dorpskernvernieuwing in Slypskapelle werd uitgevoerd was hij schepen van Openbare Werken.

In april was er over de lopende rechtszaak een overleg tussen de gemeente en aannemer Persyn met de bedoeling een minnelijke schikking te treffen. Beide partijen kwamen tot het voorstel dat de gemeente 80.000 euro betaalt. De aannemer gaf hierover zijn akkoord. Met een dading wordt een lange en dure procedure vermeden. Met een procedure voor de rechtbank is de afloop bovendien nooit te voorspellen.

