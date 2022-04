Dit weekend boekenverkoop in d’ Oude Schole

Roeselare Groenparkt­rap­pers fietsen al 15 jaar

Het is al even voluit genieten van zalige lentewaar en dat is ook het sein voor de Groenparktrappers om te ontwijken uit hun winterslaap. 2020 is bovendien een bijzonder jaar voor de actievelingen. Het is namelijk dankzij enkele diehards dat een groep buren van de wijk Groenpark wekelijks samen tijd maken voor een fietsrit. Plezier en vertier staan hierbij voorop en samen uit is samen thuis. Eenmaal per jaar hopen ze dat hun vormcurve voldoende piekt voor een amusante meerdaagse fietstocht.

8:31