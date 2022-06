Burgemeester zet tijdens forensisch onderzoek over mogelijke belangenvermenging geen stap opzij: “Onderzoek wil niet zeggen dat er bepaalde aanwijzingen zijn”

Een forensisch onderzoek dient om uit te zoeken wie precies wat heeft gedaan. “Volgens de Krant van West-Vlaanderen spitst het onderzoek zich toe op mogelijke belangenvermenging van burgemeester Vergote bij de aankoop van een stuk grond langs de Millesteenstraat in Dadizele”, liet Ward Gillis horen. Hij had een aantal vragen. Zo wilde hij een bevestiging of dit forensisch onderzoek gaat over mogelijke onregelmatigheden in het dossier over de uitbreiding van de ambachtelijke zone in de Millesteenstraat en vroeg Gillis ook In welke mate de gemeentelijke diensten werden betrokken bij het vooronderzoek van Audit Vlaanderen.