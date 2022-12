Brandje in hobbyruimte snel geblust, studente ongedeerd

Het brandje deed zich voor langs de Bakkerhoekstraat in Dadizele. Het meisje was aan het studeren in het bijgebouw, dat ook door haar vader gebruikt wordt die in z’n vrije tijd een niet onverdienstelijk muzikant is. De kachel was aangestoken maar de hitte straalde een houten plaat die oververhit raakte en vuur vatte. De jonge studente kon probleemloos ontkomen. Toen de brandweer ter plaatse kwam en aan straatkant de deur opende van het bijgebouw, kwam er een dikke rookwolk uit. De situatie was evenwel snel onder controle. Alleen in de omgeving van de kachel is er wat brandschade.