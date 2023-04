Bissschop komt maandag naar startdag Meimaand Mariamaand

Wevelgem verplicht het gebruik van matten voor laadkabels op voetpaden

De gemeente Wevelgem wil het gebruik van elektrische wagens stimuleren. Zo kwamen er de jongste dagen nieuwe laadpalen bij op de Nieuwe Markt in Wevelgem en in de Hugo Verriestlaan in Gullegem. Maar wie zijn auto wil opladen aan de publieke laadpalen of thuis wordt wel verplicht om een kabelmat te gebruiken. “De wegcode stelt dat er geen hinder of gevaar mag veroorzaakt worden door andere weggebruikers”, zegt burgemeester Jan Seynhaeve (CD&V).