Bijttebier viert honderdste verjaardag: “In je leven schuif je zo'n 75.000 keer aan tafel, met onze producten blijft dat een ervaring”

Bijttebier in de Lauwestraat in Wevelgem is al honderd jaar dé winkel bij uitstek in onze regio als het gaat over kwalitatief servies, glazen, borden en bestek. De winkel viert hun honderdste verjaardag. Het waren Michiel Byttebier en Maria Vanden Avenne die destijds startten met het winkeltje in de Lauwestraat. “Ondertussen staat de vierde generatie klaar”, vertelt Karel Byttebier.