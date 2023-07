Na vier jaar zondag eindelijk weer Heksen­stoet, de laatste voor regisseur Jo Lottegier: “We vliegen er in, wees daar maar zeker van”

Beselare zet de laatste rechte lijn richting de folkloristische Heksenstoet komende zondag in. Er wordt droog weer en zelfs zonnig voorspeld. Thema dit keer is: ‘we vliegen er in’. De keuze voor dit thema kwam er niet zomaar want de knaldrang is bijzonder groot. Door corona dateert de vorige editie al van 2019. “Het is eindelijk zo ver”, zegt Jo Lottegier die zondag voor de laatste keer de regisseur is.