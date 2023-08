Leer je kind zelfstan­dig fietsen in slechts drie uur

Kan je kind al fietsen met steunwieltjes maar weet je niet goed hoe het verder moet? Dan is “Kijk! Ik fiets!” op zaterdag 19 augustus in Expo Roeselare iets voor jou. In het bijzijn van een ervaren monitor en met behulp van leuke oefeningen kan je als ouder zelf je kind leren fietsen op zijn eigen fiets. Op amper drie uur tijd, van 9 tot 12 of van 13 tot 16 uur, leert je kind er onder jouw begeleiding zelfstandig fietsen. Deelnemen kost 7 euro. Inschrijven kan via de webshop van de stad: https://vanrslshop.roeselare.be/. Er wordt gevraagd om sportschoenen te dragen, een eigen fiets zonder steunwieltjes, een fietshelm en een tussendoortje en drankje mee te nemen.