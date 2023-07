Vlaamse subsidies voor Roeselaar­se riolerings­pro­jec­ten

De Vlaamse regering investeert 122 miljoen euro in maar liefst 183 rioleringsprojecten in Vlaanderen. De financiële steun is vooral gericht op het zo snel mogelijk verbeteren van de waterkwaliteit in Vlaanderen. Ook Roeselare mag rekenen op een subsidie voor twee rioleringsprojecten.