Bestelwagen knalt op voorligger: “Een maand geleden gekocht en moet je dit nu zien”

Roeselare Speur naar een peloton miniatuur­ren­ners in KOERS

6 augustus Nog tot eind deze maand is Vlieg opnieuw te gast in KOERS. Museum van de Wielersport. Hij daagt de kinderen uit om op speurtocht te gaan, want in het museum aan het Polenplein zit een peloton aan miniatuurrenners verstopt.