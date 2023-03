Begin april valt het doek over restaurant De Mart 2: “Alles is tot de sluiting volgeboekt. Er zijn vaste klanten die nog twee of drie keer komen. We moeten er veel weigeren”

Sweco rondt overname VK architects+engineers af

Het Scandinavische ingenieurs- en architectenbureau Sweco neemt het Roeselaarse VK architects+engineers definitief over. In januari was er al een intentieverklaring, maar nu zette de Belgische Mededingingsautoriteit het licht ook effectief op groen voor de overname. Beide partijen willen samen bijdragen aan een klimaat- en toekomstbestendige omgeving waar gezondheid en welzijn centraal staan. “Sweco en VK hebben de uitgesproken ambitie om daarin een voortrekkersrol te spelen”, aldus Erwin Malcorps, Business Area President bij Sweco Belgium. “Meer specifiek, het overstijgen van de huidige rol van een architecten- en ingenieursbureau in de fases van een bouwproces, door een full life cycle partner te worden.” “Zowel bij VK architects+engineers als bij Sweco, beschikken we over sterke multidisciplinair teams van experten. Door hun kennis te bundelen en in te zetten op duurzaamheid, innovatie en digitalisatie , kunnen we ons deel bijdragen aan een klimaatneutrale en toekomstbestendige omgeving”, aldus Paul Corbeel, CEO VK architects+engineers. Sweco neemt ook alle aandelen van de VK-dochterondernemingen over.