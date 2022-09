Automobilist twee keer op 1 dag geflitst en rijbewijs kwijt in Moorslede

De eerste keer kon de automobilist aan 124 kilometer per uur geflitst worden op een plek waar slechts 70 kilometer per uur was toegelaten. Even later deed hij dat nog eens fijntjes over en haalde hij 136 kilometer per uur. Daarop trok de politie meteen zijn rijbewijs voor 15 dagen in. Later zal hij zich nog voor de politierechtbank moeten verantwoorden. Bij de verkeerscontroles in Moorslede moest een andere automobilist ook zijn rijbewijs onmiddellijk afgeven nadat hij aan 104 kilometer per uur door de bebouwde kom raasde. Ook hem wacht nog een verschijning voor de politierechtbank. De politie van de zone Arro Ieper benadrukt dat de controles niet kaderden in de rand van de rally Omloop van Vlaanderen in Roeselare, die afgelopen weekend ook op Moorsleeds grondgebied plaats vond.