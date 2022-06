Audit Vlaanderen gaat mogelijke belangenvermenging bij burgemeesters Staden en Moorslede dieper onderzoeken

Staden/MoorsledeAudit Vlaanderen, een agentschap van de Vlaamse overheid dat audits bij de lokale besturen uitvoert, heeft beslist om een forensische audit op te starten in Staden en in Moorslede. Bedoeling is om verder uit te zoeken of burgemeesters Francesco Vanderjeugd (Open Vld) en Ward Vergote (Visie) zich al of niet schuldig hebben gemaakt aan belangenvermenging.

Beide burgemeesters kwamen in december vorig jaar in opspraak nadat de Krant van West-Vlaanderen schreef dat ze mogelijk enkele winstgevende vastgoedtransacties in hun gemeente hadden afgesloten, waarbij hun positie als burgemeester een voordeel zou kunnen zijn geweest. In het geval van Vanderjeugd ging het over de verkoop van een stuk bouwgrond aan een projectontwikkelaar, bij Vergote was het een stuk landbouwgrond dat in aanmerking kon komen voor een bestemmingswijziging naar bedrijfsgrond.

Het parket startte in december vorig jaar een onderzoek, maar zowel Vanderjeugd als Vergote ontkennen dat ze iets verkeerd hebben gedaan. Dat onderzoek zou nog steeds lopende zijn, maar staat los van het onderzoek van Audit Vlaanderen. De Stadense gemeenteraad besloot echter om kort na de beschuldigingen ook Audit Vlaanderen uit te nodigen, in de hoop klaarheid te scheppen. Vanderjeugd bevestigt nu dat er een forensisch onderzoek gestart wordt. “Ik heb niets te verbergen”, aldus de burgemeester. “Het is ook in het kader van die uitnodiging dat er een onderzoek gestart is. Ik heb er alle vertrouwen in dat het onderzoek zal uitwijzen dat me helemaal niets te verwijten valt. Iedereen moet z’n werk doen. Veel meer woorden ga ik daar niet aan vuilmaken.”

PRO wil uitleg

De oppositiepartij PRO wil op de volgende gemeenteraad in Moorslede burgemeester Ward Vergote de kans geven om de zaak over de verkoop van landbouwgrond in de Millesteenstraat in Dadizele in detail toe te lichten en de resultaten van het vooronderzoek en het rapport openbaar te maken.

West-Vlaams procureur Filiep Jodts startte een opsporingsonderzoek naar mogelijke belangenvermenging door de burgemeester van Moorslede. Tegen hem werd klacht ingediend bij het Agentschap Binnenlands Bestuur omdat Vergote met voorkennis landbouwgrond zou hebben gekocht die enkele jaren nadien spectaculair steeg in waarde.

“Vooraleer uitspraken te doen over de beschuldigingen hebben we het vooronderzoek van het parket en Audit Vlaanderen afgewacht”, zegt fractieleider Ward Gillis. “Audit Vlaanderen is nu blijkbaar overgegaan tot een forensisch onderzoek. Concreet betekent dit dat er redenen zijn om verder te onderzoeken of er fraude is gepleegd.”

“Iedereen is onschuldig tot het tegendeel bewezen is. Het lijkt ons ook nu belangrijk om het onderzoek af te wachten. Maar dit dossier en onderzoek verdient alle transparantie. Daarom willen we op de volgende gemeenteraad. Op deze manier kan de burgemeester in alle transparantie al zijn kaarten op tafel leggen en kan de procedure en inhoud toegelicht worden die er nu precies vanuit audit Vlaanderen is opgestart.”

Meer juridische slagkracht

Tijdens het vooronderzoek van Audit Vlaanderen moeten wel voldoende elementen zijn gevonden om een diepgaander forensisch onderzoek te rechtvaardigen. Met zo’n onderzoek hebben de onderzoekers meer juridische slagkracht en kunnen ze de audit veel grondiger uitvoeren. Zo hebben ze toegang tot alle mogelijke informatie en documenten op alle locaties en mogen ze zelfs alle betrokken personeelsleden verhoren. Op basis van dat onderzoek zal dan een rapport opgemaakt worden. Op belangenvermenging staan boetes tot 400.000 euro en celstraffen tot 5 jaar. Eerder werd in Meulebeke ook al een forensische audit gehouden rond mogelijke belangenvermenging bij burgemeester Dirk Verwilst.

