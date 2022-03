Al tien gezinnen haakten af voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne

“Dat er kandidaten afhaken, is ook in andere gemeenten gebleken. Er blijven ongeveer een 20-tal kandidaten over.” “Onderschat het niet”, aldus eerste schepen Sherley Beernaert (STERK) over de opvang. “Er zijn een aantal punten waarmee de mensen rekening moeten houden. Zoals het gebruik van de badkamer. Men mag de vluchtelingen ook niet zomaar een kamer in de eigen woning geven.”

“Het is allemaal zeer mooi dat mensen initiatief nemen maar het is ook een serieuze karwei en niet te onderschatten”, mengt fractieleider Ward Gillis (PRO) zich in het debat. “De mensen zijn op de vlucht, hun partner is nog in Oekraïne en er is ook het psychisch aspect. Uiteindelijk weet men niet hoe lang dat gaat duren. Er zijn veel gemeenten die initiatieven nemen en hier mankeert het. Men rekent op toch wel motivatie van de gemeente en dat is hier niet het geval.”

Doorgangswoning

“In de doorgangswoning in de Breulstraat zijn er zeven plaatsen voor mensen uit Oekraïne”, aldus de burgemeester. “Er zijn nog negen plaatsen op een andere locatie. We verwachten veertig Oekraïners. Er is een werkgroep, we zijn het allemaal aan het voorbereiden.”

Gewezen OCMW-voorzitter Bart De Koning (PRO) voegde over de opvang een agendapunt aan de dagorde toe. “Het verwondert me dat het hier in Moorslede over de opvang van vluchtelingen redelijk stil blijft”, liet hij horen. “Doorgaans dienen die plaatsen in de doorgangswoning in de Breulstraat om dakloze cliënten tijdelijk te huisvesten. Wordt er iemand dakloos, dan hebben we geen opvang in de eigen gemeente meer en dat is precies de bedoeling van de doorgangswoning.”