Afvalverwerkend bedrijf uit de Gentsestraat wil verhuizen naar gewezen speedwaycircuit in Waasten

MoorsledeHet afvalverwerkend bedrijf Grondwerken Deryckere-D’hondt in de Gentsestraat in Moorslede wil verhuizen naar het gewezen speedwaycircuit in Komen. Het heeft bij het gemeentebestuur van Komen-Waasten een aanvraag voor een milieuvergunning ingediend. Het openbaar onderzoek hierover loopt tot eind januari.

Het bedrijf wilde aanvankelijk uitbreiden in Moorslede maar tegen die plannen was er heel wat verzet van buurtbewoners. Ze vreesden overlast. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) vernietigde de vergunning voor de uitbreiding. Hiermee kwam een einde aan een lange procedure. Eerder vernietigde de Raad voor Vergunningsbetwistingen de aanvraag.

Nu wil men dus voor de exploitatie van een opslagcentrum verhuizen over de taal- en provinciegrens. Het bedrijf is gespecialiseerd in het recycleren van bouwafval tot nieuwe grondstoffen, zoals toeslagmaterialen en aarde. Er zouden een breker en een zeefinstallatie worden geïnstalleerd om het afval te recycleren.

Bvba Recycling-Grondwerken Deryckere-D'Hondt ligt vlak achter verschillende woonhuizen.

Ook hout en organisch materiaal zullen worden teruggewonnen. Takken, wortels, snoeiafval en groenafval worden gecomposteerd om de bodem te verbeteren. Ook wordt gedacht aan een installatie voor de productie van gestabiliseerd zand, waarbij zand, cement en water moeten worden gemengd.

De plannen voorzien de bouw van kantoren, twee overdekte loodsen en steunmuren voor de opslag van materialen. Als het afvalverwerkend bedrijf Grondwerken Deryckere-D’hondt zich in Waasten mag vestigen, zou dat leiden tot een tewerkstelling van twee bedienden en zes mensen in de productie. Het bedrijf vraagt een vergunning aan voor de recyclage van onder meer 25.000 ton per jaar te breken afval.

Ook streekpiloten tekenden er present.

Vorig jaar viel het doek over het speedwayciruit in Waasten dat bestond sedert 1980 en een initiatief was van apotheker Roland Vandermeersch. Er kwamen heel wat buitenlanders deelnemen aan de races. Vooral dan uit Groot-Brittannië en Nederland. Ook streekpiloten tekenden er present. Het schepencollege van Komen-Waasten weigerde in augustus vorig jaar de aanvraag voor een nieuwe milieuvergunning voor twintig jaar. Eigenaar Roland Vandermeersch ging niet in beroep. Hij woont nu in Duitsland.

