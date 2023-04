Aanvraag voor dertien laadpalen voor elektrische auto’s: “De voorgestelde laadpalen zullen uitgebaat worden door Engie”

LEVENSVER­HAAL: Katelijne Vandemaele (66) na een korte ziekte overleden, jarenlang dienst­hoofd Burgerza­ken in het gemeente­huis: “Plichtsbe­wust, iemand met inzet en kennis”

In de Sint-Jozefskliniek in Izegem is Katelijne Vandemaele (66) overleden. Ze verloor de oneerlijke strijd tegen een korte maar agressieve ziekte. Katelijne werkte jarenlang voor de gemeente Ledegem en was destijds ook een boegbeeld van damesvolleybalploeg Kavo Sint-Eloois-Winkel. Katelijne was de echtgenote van Gino Vanhie. Er zijn geen kinderen.