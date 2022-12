3.000 gratis kerstbomen doen vete tussen tuincentra Floralux en Famiflora weer helemaal oplaaien: “Mooi gebaar, maar het had anders gekund”

Zonnebeke Automobi­lis­te (26) knalt tegen voormalige Sint-Lucas­school in Zonnebeke

In de nacht van donderdag op vrijdag is in Zonnebeke een 26-jarige automobiliste gewond geraakt bij een ongeval. De vrouw viel wellicht in slaap en belandde tegen de voormalige Sint-Lucasschool.

9 december