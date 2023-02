Zwembad Vita Den Uyt gesloten tijdens krokusvakantie

Dessel Garage PVM maakt plaats voor groot, energiezui­nig nieuwbouw­pro­ject

In het centrum van Dessel zal de gekende PVM-Garage in de Lorzestraat binnenkort wijken voor een nieuw residentieel project met vijftien energiezuinige appartementen. Het is maar één van de vele nieuwbouwprojecten die in de gemeente op stapel staan.

6 februari