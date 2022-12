Zwem voor De Warmste Week tijdens swimmathon in Vita Den Uyt

Mol Gemeentebe­stuur steunt acht verenigin­gen met werking in het Zuiden

Acht Molse verenigingen met een werking hier en in het Zuiden krijgen van het gemeentebestuur ondersteuning bij hun projecten. Het gemeentebestuur trekt hiervoor 27.500 euro uit en zet zo haar solidariteitsgedachte ook internationaal kracht bij. “Naast onze dagelijkse strijd tegen armoede in onze eigen gemeente in deze moeilijke tijd, blijft ook wereldwijde solidariteit belangrijk”, zegt schepen voor Mondiaal Beleid Lotte Vreys.

