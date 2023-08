Na 4 jaar wachten: De Zigeunerf­jes­te strijken dit weekend weer neer in Sluis

De Zigeunerfjeste, het enige dorpsfeest met lokale muziek, historische woonwagens en antieke tractoren, is weer terug van weggeweest. Dit weekend is iedereen welkom om mee te genieten in de Diepestraat te Sluis. “De Zigeunerfjeste zijn uniek in de hele wereld. Ons concept bestaat nergens anders”, klinkt het fier bij Wouter Van Craenendonck, voorzitter van vzw Den Trekhaak die de feesten organiseert.