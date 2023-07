Zware brand teistert leegstaande fitnesszaak en karting in Mol

Politiecamera’s bewaken binnenkort heel het centrum, een goede zaak? Of krijgt u het gevoel te veel in de gaten te worden gehouden? Dit is jullie mening

Veel inwoners van Mol voelen er zich ‘s nachts onveilig. Het netwerk van politiecamera’s in het centrum wordt daarom sterk uitgebreid. Op dit moment hangen er camera’s op vier locaties. Binnenkort wordt er continu gefilmd op achttien locaties in het centrum. Wij stelden onze lezers de vraag of die camera’s het onveiligheidsgevoel gaan oplossen of dat ze vinden dat ze dan te veel in de gaten worden gehouden. Dit is jullie mening.