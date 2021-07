Zwakbegaafde man slachtoffer van brutale home-invasion: “Overvallen door escortdame en pizzakoeriers”

Lille “Komaan Woutje, alles blijven geven”: supporters teleurge­steld maar trots na zesde plaats van Wout Van Aert

28 juli Vurig hoopten ze op een gouden medaille. Maar die hoop veranderde in een teleurstelling over zijn zesde plaats. Toch zijn de supporters van Wout Van Aert vooral trots op wat ‘ons Woutje’ gepresteerd heeft. Wij volgden de olympische tijdrit in café ’t Vliegershof in Lille. Dat is het clublokaal van Het Vliegend Wiel, de toeristenclub waarvan Wout Van Aert als kind zelf lid was.