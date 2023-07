Zorgkundige verkoopt zelfgemaakte wenskaarten

Wat te doen in de Kempen dit weekend: Van internatio­na­le folklore in Hoogstra­ten tot bloemen­pracht in Merksplas

Nog geen plannen voor het weekend van zaterdag 29 en zondag 30 juli? Geen nood, zochten de leukste familiedagjes voor je uit. Of je nu tussen de oude boeken wil snuisteren, je wil vergapen aan de kleurrijkste bloemen in de Noorderkempen of wil meegenieten van de fijnste kleinkunstmuziek: er is voor iedereen wel wat te doen dit weekend.