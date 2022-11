Zorginstelling De Witte Mol wil kinderdagverblijf bouwen

De Witte Mol is een zorginstelling voor zowel meerderjarige als minderjarige personen met een verstandelijke beperking of een niet-aangeboren hersenletsel. Op de site aan de Galbergen in Mol-Sluis wil de instelling een nieuw inclusief kinderdagverblijf bouwen. Het gaat om een kinderdagverblijf met in totaal ruimte voor uiteindelijk 36 opvangplaatsen, waarvan er in een eerste fase 16 al zijn toegezegd door het Vlaams Agentschap Opgroeien. Het kinderdagverblijf richt zich zowel op baby’s en peuters met een normale ontwikkeling als jonge kindjes met een ontwikkelingsachterstand of een (vermoedelijke) beperking. De Witte Mol streeft zo naar een inclusieve aanpak waar kindjes met en zonder beperking de juiste zorgen krijgen én van elkaar kunnen leren.

Twee leefgroepen

Het project situeert zich volledig binnen een zone die volgens het gewestplan is aangeduid voor gemeenschapsvoorzieningen. Voor het project is een stukje ontbossing nodig. In samenspraak met Agentschap Natuur & Bos wordt dit zo minimaal mogelijk gehouden. De bouwplannen werden uitgewerkt om een maximaal groen karakter te behouden, geïntegreerd in de aanpalende Galbergen. “Het kinderdagverblijf bestaat uit twee leefgroepen van elk achttien opvangplaatsen”, klinkt het bij de aanvragers. “Ook vakantieopvang is op deze locatie mogelijk. Daarnaast omvat het gebouw ook een aantal vergaderlokalen en burelen. Door de groei van De Witte Mol de afgelopen jaren is hier grote nood aan. Het gebouw krijgt een sobere baksteenarchitectuur, met enkele accenten in de gevelbekleding. De plannen voorzien in een in- en uitrit naar Sluis, zodat het verkeersluwe karakter van De Witte Mol gevrijwaard blijft. Er is een parking voorzien voor 11 parkeerplaatsen.”