Zomerschool stoomt honderd kinderen klaar voor nieuwe schooljaar

Bestuur­ster gewond na klap tegen boom

In de Kuilstraat in Dessel is woensdagnamiddag een auto frontaal op een boom langs de kant van de weg gereden. Een 19-jarige vrouw verloor er rond 13.45 uur de controle over het stuur van haar voertuig. De auto raakte van de weg af en belandde in de berm tegen een boom. De bestuurster is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht.