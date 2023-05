Zilvermeer verkozen tot leukste camping voor kinderen

Vlaams Belang Kempen zet zich in voor lokale dierenasie­len: “Opvangcen­tra worden overspoeld met dieren, maar kunnen er eigenlijk niet meer verzorgen"

Vlaams Belang Kempen heeft een nieuwe campagne gelanceerd om de lokale asielen te ondersteunen. Met de actie ‘Een hart voor onze dieren’ willen ze zoveel mogelijk geld inzamelen om vervolgens op Werelddierendag, 4 oktober, een mooie cheque te overhandigen aan de asielen in nood. “Niet alleen in de Kempen, maar in heel Vlaanderen trekken onze asielen aan de alarmbel. Helaas heeft minister Weyts (N-VA) er geen oren naar.”