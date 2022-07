Zilvermeer en Mooimakers binden strijd aan tegen zwerfvuil

MolNu het volop zomer is, doet Mooimakers in samenwerking met het Provinciaal recreatiedomein Zilvermeer een warme oproep aan alle recreanten om het proper te houden op het domein en de omgeving errond. Via selectieve inzameling, actieve aanspreking en sensibilisering proberen ze voortaan alle bezoekers te laten genieten van een zwerfvuilvrije daguitstap aan de Molse wateren.

Provinciaal recreatiedomein Zilvermeer en andere provinciale domeinen kregen tijdens het eerste deel van deze zomer weer veel recreanten op het terrein: gezinnen met kinderen die hun hartje ophalen in de speeltuin, natuurliefhebbers op zoek naar een wandeling in een groene omgeving en dagtoeristen genietend van een frisse duik tijdens de warme zomermaanden. “Waar veel mensen samen komen, ontstaat meer afval – in de vuilnisbak, maar jammer genoeg ook vaak op de grond. We stellen vast dat bezoekers vaker nonchalant met hun afval omspringen”, zegt Lander Hoeyberghs, ploegbaas onderhoud op domein Zilvermeer. “Om iedereen duidelijk te maken dat er op ons domein geen ruimte is voor zwerfvuil, maken we van deze strijd een duidelijke prioriteit. Daarvoor slaan we graag de handen in elkaar met Mooimakers, de expert ter zake.”

Vanuit een werkgroep zal er de komende jaren op verschillende gebieden actief ingezet worden op het terugdringen van zwerfvuil. In een eerste fase focust Zilvermeer op actieve informatie, sensibilisatie en de selectieve inzameling van het afval. Zo zal gedurende de hele zomer het personeel van het Zilvermeer een oogje in het zeil houden en bezoekers actief aanspreken en aansporen om hun afval in de juiste vuilnisbak te deponeren. Daarnaast wordt de speeltuin voorzien van afvaleilanden waarbij jong en oud duidelijke aanwijzingen krijgen hoe ze hun afval correct weggooien.

Aantrekkelijke vuilnisbakken

In een later stadium worden de reeds bestaande afvalstraten aan de strandzone verder geoptimaliseerd. Zo zal worden bekeken of het volume van de aanwezige vuilnisbakken volstaat op drukke dagen. De zomer is daar natuurlijk de ideale periode voor. “Voorgaande projecten zoals in het Rivierenhof in Antwerpen toonden aan dat selectieve inzameling in een afgebakende recreatiezone werkt. Sprekende sorteerinstructies via pictogrammen en goed zichtbare en aantrekkelijke vuilnisbakken met voldoende capaciteit zijn daarbij belangrijke voorwaarden om voldoende zuiver in te zamelen”, zegt Tijl Aerts, coach van Mooimakers. Voorlopig moeten bezoekers van het Zilvermeer hun afval dus nog niet mee naar huis nemen, zoals sommige andere recreatiedomeinen. Maar dat verandert mogelijk nog de komende jaren om zo tot een volledig zwerfvuilvrij domein te komen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.