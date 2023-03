Zijn de huurprijzen in Mol bij de duurste van Vlaanderen? Ontdek het hier!

Nieuwe vereniging voor centrumhan­de­laars schiet feestelijk uit de startblok­ken

Na vele jaren van overleg en voorbereiding is er nu een nieuwe handelaarsvereniging opgestaan in het Centrum. Het nieuwe ‘Winkelen in Mol’ geniet de maximale ondersteuning van het lokale bestuur. Zo stelt de gemeente een halftijdse medewerker ter beschikking voor de praktische werking en voert ze een promobijdrage in om te voorzien in financiële middelen.