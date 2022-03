Zijn de bouwgronden in Mol bij de duurste van Vlaanderen? Ontdek het hier!

Mol 150 deelnemers genieten van uitgesteld feest voor 60-jarigen

Het jaarlijkse feest voor de 60-jarigen van 2020 kon afgelopen weekend na twee jaar uitstel eindelijk plaatsvinden. Al wie in 1960 in Mol geboren werd en alle 60-jarigen die er momenteel wonen, mocht zaterdag samen met zijn partner genieten van een groot feest. In totaal waren er 150 aanwezigen.

