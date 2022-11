ZEB-winkel op Rozenberg steekt in een nieuw jasje

balen Gemeente waarschuwt voor valse mails over achterstal­li­ge rioolbelas­ting

De gemeente Balen waarschuwt voor een valse e-mail over een zogenaamde achterstand op rioolbelasting 2022 die in omloop is. In de mail vragen ze je om binnen de vijf dagen een bedrag te storten en dreigen ze met een deurwaarder en gerechtelijke procedures. “Ga hier niet op in. Deze mail is pure oplichting.”

15 november