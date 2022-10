Workshop ‘bloembollen planten en winterwerk in de siertuin’

Hoogstraten KEMPENSE KLEPPERS. Geen website, geen reclame... En toch wordt V&V Tuinen tot in het buitenland gevraagd: “Groeien is gemakke­lijk, klein blijven de kunst”

Zonder reclame en zonder website is V&V Tuinen al 50 jaar actief in wat we toch het hogere segment mogen noemen. De klanten situeren zich voor een groot deel in de rijkste top 100 van België en een stukje Nederland. “We doen ook nog ‘gewone' tuinen, hoor, maar gewoon ergens wat snoeien doen we wel niet meer. Bij ons is het aanleg van A tot Z. En dan krijg je soms wel eens spectaculaire vragen, ja”, klinkt het bij zaakvoerders Wim en Gert, die overigens nog altijd zélf overal mee de handen uit de mouwen steken.

