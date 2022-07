Woonproject Zillelande krijgt nu ook groen licht van provincie ondanks beroepsprocedure

De site langs de Keirlandse Zillen was vroeger een tegelfabriek van de Molse industrieel Jos Helsen. In de jaren ’70 verdween de fabriek en raakten delen van de site in verval. De afgelopen twintig jaar kwamen projectontwikkelaars met verschillende toekomstplannen voor de dag, maar deze boden telkens weinig tot geen meerwaarde voor de buurt én de stationsomgeving. De nieuwe eigenaar CORES Development wil de site omvormen tot één van de meest duurzame en strategisch gelegen woonbuurten van de Kempen, met op termijn 350 wooneenheden. De blikvanger wordt de woontoren met twaalf bouwlagen. Daarnaast krijgen ook de andere acht gebouwen een creatief ontwerp.

De site Keirlandse Zillen ligt er nu verloederd bij

Maar vooral op vlak van duurzaamheid en natuur moet Zillelande een pareltje worden. “Naast het publieke groenpark van 1 hectare omvat het project collectieve hernieuwbare energievoorzieningen, een klimaatbestendig regenwaterconcept, ecologische corridors, groendaken, elektrische laadpunten en deelwagens. Na realisatie wordt het publieke park overgedragen aan het gemeentebestuur”, zegt schepen voor Ruimtelijke Ordening Andreas Verbeke. “Doorheen het park loopt een trage (fiets)verbinding tussen de Keirlandse Zillen en Groeneweg. Deze kan toekomstig doorgetrokken worden naar de Postelarenweg, ter hoogte van het kruispunt met de Rollekens.” Kortom, Zillelande moet een indrukwekkend project worden dat de stationsomgeving van Mol een geheel nieuwe en moderne uitstraling geeft.

Beroep

Toch stelden een aantal buurtbewoners een beroepsprocedure in bij de Deputatie van de provincie Antwerpen nadat de gemeente vorig jaar besloot de verkavelingsvergunning af te leveren. “Het project werd betwist op vlak van schaalgrootte, privacy, inpasbaarheid in de omgeving en mobiliteitseffecten. Naar aanleiding van deze bezorgdheden ging CORES Development in overleg met de buren, en deed nog een aantal wijzigingen aan het dossier”, zegt Verbeke.

Het voorontwerp van het bouwproject op de Keirlandse Zillen.

Ondertussen werd het dossier grondig geëvalueerd door de Deputatie. Die achtte het project volledig geoorloofd en besloot de vergunning opnieuw af te leveren. “Het project is in overeenstemming met de voorschriften van het geldende provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) afbakeningslijn kleinstedelijk gebied Mol”, klinkt het bij de provincie. “Gelet op de ligging nabij de kern van Mol is het binnen het projectgebied aanvaardbaar om een zekere functionele verweving te realiseren ter versterking van de woonfunctie.” Ook gelooft de provincie dat het project de privacy van de omwonenden genoeg waarborgt en geen bijkomende verkeershinder zal veroorzaken.

Wat nu?

De beslissing van de Deputatie is finaal. “De enige beroepsmogelijkheid is de raad voor vergunningsbetwistingen. Deze instantie oordeelt niet inhoudelijk over het project, maar controleert of alle procedures correct gevolgd werden”, zegt de schepen. Woonproject Zillelande komt er dus toch. De karting Mol in Action, die zich op de site bevindt, blijft nog tot minstens het einde van dit jaar geopend, zo bevestigt Cores Development.

Een toekomstbeeld van het project Keirlandse Zillen

